Non si ferma all'alt e tenta la fuga, arrestato pusher 20enne

Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno tratto in arresto in flagranza un, residente nel comune di Pontecagnano-Faiano, per i reati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina, crack ed eroina. La droga era racchiusa in 37 involucri. Il, a bordo di un’autovettura DS3, non si ètoimposto dagli agenti, dandosi allatra le strade del quartiere Europa. L’inseguimento è terminato in via Carnelutti, dove, poco prima di arrestare la marcia, il giovane hato di disfarsi dello stupefacente, gettandolo dal finestrino. Da immediati approfondimenti è emerso che ilcircolava sprovvisto di patente in quanto mai conseguita e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente.