Ilfattoquotidiano.it - Napoli, 180 associazioni in piazza contro la violenza: “Serve prevenzione, inutile inasprire le pene”. Presente anche la Fondazione FQ

Ladelle, delle reti anticamorra, dei sindacati e delle cooperative sociali è scesa inper chiedere un intervento delle Istituzioni di fronte ai numerosi casi di cronaca che sempre più spesso coinvolgono i giovani. L’ultimo solo questa notte, a poche centinaia di metri dal luogo della manifestazione, dove un il 18enne Arcangelo Correra è stato ucciso a colpi di pistola. Più di 180hanno rispostoall’assemblea pubblica ‘Disarmiamo’ promossa indel Gesù da Libera Campania in collaborazione con l’Arcidiocesi. All’evento ha aderitolaFatto Quotidiano, che a Secondigliano ha lanciato un progetto per dare una seconda vita al campo da calcio del parco Laudati di Secondigliano. “La camorra in questa città negli anni ha ucciso oltre 300 vittime innocenti – dice Pasquale Leone, referente di Libera Campania – ma in questo momento storico c’è unamai vista, che va oltre la criminalità, che riguarda ragazzi sempre più giovani, spesso estranei a logiche criminali, ma soprattutto fa paura la diffusione delle armi ormai inllata”.