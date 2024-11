Ilfattoquotidiano.it - Maxi furto nella boutique di Valentino a Roma: rubate borse per 140 mila euro

Hanno rubatoper un valore di 140, saccheggiando sacchetti e mensole dellana di. Siamo in piazza Mignanelli e lo scenario delche si è consumato intorno alla mezzanotte, tra l’8 e il 9 novembre, è il bellissimo negozio monomarca del marchio italiano. Sul posto gli agenti del commissariato Esquilino. Indaga il commissariato Trevi. L’allarme è scattatonotte quando la vigilanza ha scoperto ile ha allertato il 112. Qualche giorno faFendi del valore di 40erano state portate via in casa di una dipendente in via Marmorata.La maisonè oggi di proprietà del gruppo francese Kering che ne detiene il 30% e di Mayhoola for investments, il fondo della famiglia reale del Qatar, che ne possiede il 70%.L'articolodiper 140proviene da Il Fatto Quotidiano.