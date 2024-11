Gaeta.it - Latina, rissa tra turisti pericolosi nella movida: intervento delle forze dell’ordine

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterserata di ieri,è stata teatro di una situazione di caos nel centro, quando due uomini, visibilmente ubriachi, hanno iniziato a disturbare la quiete nei locali della zona pub di Via Neghelli. Questo episodio, avvenuto intorno alle ore 20, ha sollevato preoccupazioni proprio mentre i cittadini e isi preparavano a trascorrere una serata di svago nel fine settimana. È intervenuta la Guardia di Finanza per riportare la calma e prevenire il peggioramento della situazione.L’della Guardia di FinanzaI militari della Guardia di Finanza, già impegnati in un servizio di pattugliamento nell’area della, sono stati attirati dalla scena di tensione. Quando sono giunti sul posto, hanno trovato i due uomini che minacciavano gli avventori dei locali nel tentativo di afferrare coltelli dai tavoli.