Liberoquotidiano.it - "La vittoria di Trump ha una motivazione sola": Vittorio Feltri, cosa c'è dietro il trionfo del tycoon | Guarda

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

"Ladiha unaparla alla gente comune": ne è convinto, che ha parlato dell'esito delle elezioni statunitensi in collegamento con 4 di Sera Weekend su Rete 4. Il problema della sinistra, invece, secondo il fondatore di Libero, è che "i democratici fanno delle prediche che non colpiscono il cuore della gente, anzi. La gente non li capisce". Di qui la sconfitta della dem Kamala Harris, attuale vicepresidente di Joe Biden. A tal proposito il direttore editoriale del Giornale ha commentato: "Anche questa signora, con tutto il rispetto, non è riuscita a scalfire la potenza della realtà.invece bada molto alla realtà. Le sue parole, i suoi discorsi si rivolgono direttamente allo stomaco della gente e di conseguenza la gente lo vota". Più drammatico il commento di Andrea Romano dell'università di Roma Tor Vergata: "Non so sesia un rischio per la democrazia americana, se la vedranno gli americani mi viene da dire.