La notte ci fa belle Basta ricavarsi una piccola parentesi da dedicare a viso e collo prima di andare a dormire per scoprirsi luminose al risveglio

L'ipotesi che durante il sonno il cervello mantenga più attivo il sistema di smaltimento delle scorie accumulate durante il giorno rimane uno dei punti fermi delle neuroscienze. A trovare tutti d'accordo è anche il potere rigenerante che il meccanismo ha sulla pelle. La skincare della sera, di conseguenza, è da curare con particolare attenzione. La ragione? Quando si dorme gli organi principali sono a riposo mentre i periferici, pelle inclusa appunto, ricevono maggiore irrorazione e nutrimento. Ecco perché un buon rituale cosmetico serale può fare la differenza, aiutando a ricaricare le batterie cutanee.