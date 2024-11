Calciomercato.it - Juve, violato il Fair Play Finanziario: “Blocco del mercato e un anno senza coppe”

Tutto dopo l’Assemblea con la quale il club bianconero ha approvato il bilancio. La notizia non può certo fare piaci al popolo della Vecchia SignoraE’ tempo di bilanci in casa dei club di Serie A. Nelle scorse ore è toccata all’Assemblea degli Azionisti dellantus, all’Allianz Stadium, approvare quello relativo alla stagione 2023-24.il: “dele un” – Calcio.itI conti, come è noto, non sorridono ai bianconeri che chiudono l’esercizio con ricavi per 395 milioni, 400 milioni di costi operativi, 180 milioni di ammortamenti, un risultato operativo di 175 milioni e un risultato di esercizio negativo per circa 200 milioni. Numeri non certo positivi, che stfinendo sotto la lente di ingrandimenti di tifosi, critici e giornalisti.