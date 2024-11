Sport.quotidiano.net - Junior e Under 23. Il Mondiale di fondo in Val di Scalve. Isonni e Artusi le speranze azzurre

Una nuova stagione sportiva è alle porte e in Val dila si aspetta con entusiasmo: dal 3 al 9 febbraio 2025 la località al limitare della provincia di Bergamo si tingerà dell’iride in occasione del Campionato del Mondo23 di sci ditargato Bergamo-Schilpario 2025. Sarà la celebre Pista degli Abeti di Schilpario ad ospitare la rassegna per gli sci stretti ‘giovani: l’impianto scalvino nelle scorse giornate ha superato a pieni voti l’ispezione da parte della Federazione internazionale. Il Fis Race Director Assistant Simon Caprini è rimasto colpito dopo dalle piste e dalla struttura di Schilpario, ringraziando il Co capitanato da Carmelo Ghilardi per l’impegno e le opere realizzate. L’allargamento delle piste in alcuni punti e il potenziamento dell’impianto di innevamento sono stati gli interventi principali, in più la realizzazione di un cavalcavia per migliorare logistica e spostamenti.