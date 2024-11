Movieplayer.it - John Wick: dietro le quinte di un action culto lungo dieci anni

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Il film con Keanu Reeves ha dato nuova linfa al genere, inaugurando una saga di successo., inteso come primo tassello della saga omonima e non appunto come franchise, è quel tipo caso di film arrivato nel posto giusto al momento giusto per tutte le persone coinvolte. Da quelle che lo hanno reso possibilee davanti alla macchina da presa a quelle sedute sulle poltroncine dei cinema che ne hanno poi decretato il successo. Un discorso valido in primis per il suo protagonista, Keanu Reeves, che dopo i fasti della trilogia di Matrix non aveva più preso parte a progetti cinematografici così pesanti in termini di popolarità presso il grande pubblico e di resa .