Terzotemponapoli.com - Jankulovski: “Bello vedere il Napoli così in alto”

L’ex calciatore anche dele attuale dirigente sportivo, Marek, è intervenuto a ‘Champions Lounge’ – salottino di approfondimento calcistico in onda ogni giovedì sul canale Twitch parlando anche del. Marek ha parlato dei suoi due anni trascorsi nella squadra azzurra. Anni belli da una parte, ma amari per la situazione economica di quel. Di seguito le sue parole su Twitch.sull’ex calciatore ceco: “ilin, io sono partito da lì anche se quei due anni non sono stati bellissimi per i problemi che aveva la società. Tuttavia a livello personale sono stato sempre bene. Gli azzurri stanno facendo benissimo e sono contentissimo, ho ancora degli amici lì. Poi essendoci stato anche mister Spalletti, ancor di più sono legato.