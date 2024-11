Ilnapolista.it - Il Milan vince al Bernabeu ma pareggia 3-3 a Cagliari. Leao non basta

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Ildi Fonseca, dopo l’impresa aldove ha vinto 3-1 contro il Real Madrid, non riesce a spuntarla contro un grande: 3-3 il risultato finale, nello stadio in cui il Napoli aveva vinto 4-1 poche settimane fa.I rossoneri mantengono il settimo posto (18 punti) ma con un match ancora da recuperare; la squadra di Nicola, invece, esce dalla zona retrocessione.Ilferma ilsul 3-3, doppiette die ZappaPrimo tempo intenso ed equilibrato tra le due squadre. Dopo 90 secondi di gara i padroni di casa si portano in vantaggio; sugli sviluppi di un corner, Zortea calcia di prima spiazzando Maignan.Il vantaggio dura solo quindici minuti: Reijnders scucchiaia la palla in area per Rafa, che batte il portiere Sherri con un’ulteriore pallonetto. La doppietta del portoghese arriva al 40esimo, quando si ritrova in corsa tra Zappa e Palomino e riesce a depositare il pallone in rete.