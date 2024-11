Ilnapolista.it - Il City ha bisogno di rinforzi ma i giocatori ci penseranno bene prima di unirsi a una squadra con 115 accuse (Telegraph)

Il Manchesterè in difficoltà. Ladi Guardiola ha subito tre sconfitte consecutive: contro il Tottenham in Coppa di Lega, contro il Bournemouth in campionato e con lo Sporting in Champions League.Ilhadi: i numerosi infortuni e l’assenza di Rodri stanno incidendo sulla stagione.Ben lontano dal dare ladi Guardiola già per sconfitta, Jamie Carragher sulsi chiede se le 115di violazione del fair play finanziario che hanno portato in tribunale ilpossano spingere ia pensarci due voltedialla.Leggi anche:Scrive Carragher:“Il Manchestersta affrontando una sfida mai vistanell’era di Pep Guardiola. Per lavolta da quando ha costruito la suavincente, i suoi rivali per il titolo vedono più di un barlume di speranza.