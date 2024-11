Sport.quotidiano.net - Hummels, il sogno delle Due Torri. Ora è l’incubo delle notti giallorosse

Lo scorso 22 aprile, vincendo a Roma, il Bologna fece il balzo decisivo verso la Champions, contro la diretta avversaria, che avrebbe poi chiuso al sesto posto. Domani, Roma e Bologna saranno nuovamente una di fronte all’altra all’Olimpico: obiettivo definitivo rilancio per i rossoblù in campionato. Reduci dai successi su Cagliari e Lecce e ancor prima dal pareggio di Genova, Freuler e compagni cercano la spallata ai giallorossi in crisi e alla panchina di Juric, appesa a un filo e al risultato che uscirà dall’incrocio con il Bologna. Se il Bologna saprà confermarsi bestia nera dopo le fatiche europee, lo dirà il campo. Di certo ci sarà una motivazione agonistica che potrà essere valore aggiunto: dimostrare a Matsquanto abbia fatto male i suoi conti in estate, quando tutti lo aspettavano a braccia aperte, ma finì per rappresentare unsfumato.