Hokkaido, un poker per restare in vetta. Guarnieri: "È il primo esame di maturità"

Vietato guardare la classifica. L’Bologna è in testa al girone C della serie B maschile di volley, con tre vittorie in altrettante gare giocate, nonostante il turno di riposo già scontato: alle 21, al PalaSavena di San Lazzaro, ospita il Dual Caselle di Villafranca, quartultimo con una vittoria in 4 giornate. "Ma i nostri avversari hanno chiuso al quarto posto la scorsa stagione, sono squadra di alto rango, hanno avuto un calendario complesso e la classifica non rispecchia il loro valore: questo sarà ilverodidel nostro campionato". Parola di Francesco, coach della, che invita a non farsi ingannare dalla classifica. Di esami, Bologna ne ha già superati: vedi la vittoria casalinga con Montichiari, che condivide il primato in classifica con i rossoblù, grazie a una gara in più giocata.