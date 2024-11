Oasport.it - Golf, Edoardo Molinari accelera nel final stage della Q School per il DP World Tour 2025 dopo due round

Settimana importante per il DPche verrà. Come di consueto ilassegna 20 carte per la prossima stagione di quel che un tempo veniva chiamato European. Ultimato il secondo dei seiin programma con la buona notizia di un italiano al comando. Si tratta di, che nel venerdì iberico alza il ritmo siglando un perentorio -10 che lo proietta in vetta con lo score complessivo di -17 (126 colpi).Tra il piemontese ed i più immediati inseguitori ci sono ben 5 lunghezze. In seconda posizione con -12 troviamo infatti il norvegese Alexander Settemsdal ed il francese Felix Mory, seguito ad uno e due colpi di distanza dai connazionali Robin Sciot-Siegrist e Clement Sordet. Sesta piazza e top ten chiua con -9 dal danese Alexander George Frances, dall’americano Ben Sigel.