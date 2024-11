Ilnapolista.it - Fonseca: «In difesa abbiamo perso troppi duelli aerei. Il primo gol del Cagliari per me era fuorigioco»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Il tecnico del Milanha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il: «C’è stata poca aggressività, in»Il Milan ha sofferto molto i palloni arrivati in area da posizione laterale:«Penso che il problema del Milan oggi è stato difensivo, in grande difficoltà sui cross del. Mancando aggressività,vinto 8su 26. Anche passando a una linea dia 5. Grande difficoltà sui cross. Penso che offensivamentefatto cose buone, masbagliato inpreso gol. In questo momento è un passo indietro della squadra, non possiamo prendere tre gol così».Il futuro del Milan è con un centrocampo a 3?«Penso che il problema oggi non è stato a centrocampo e nemmeno in attacco.