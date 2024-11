Ilrestodelcarlino.it - Correnti fredde dal nord, la Romagna assaggia l’inverno

In arrivo pioggia, vento e calo delle temperature. Un quadro grigio, prettamente autunnale, quello che si sta delineando nel Cesenate e in generale nelItalia. Addio al tepore del sole e alle passeggiate all’aria aperta caratterizzate da un clima ancora mite.sta arrivando e il freddo si fa pungente. A partire dalla settimana prossima, l’alta pressione che domina mezza Europa, inizierà a indebolirsi sul Mediterraneo e arriveranno perturbazioni dalEuropa con temperature, non proprio in picchiata, ma sicuramente in calo. Ma questo accadrà dopo un weekend che darà ancora spazio al bel tempo e al cielo sereno e poco nuvoloso. "Ci attende nel Cesenate – dice Nikos Chiodetto di 3BMeteo – un weekend di assoluta stabilità con cielo sereno e poco nuvoloso, ma con nebbie e foschie basse in pianura.