Classifica Radio 1-7 novembre: quarta settimana in vetta per "Ora che non ho più te" di Cesare Cremonini

Si rimescolano le carte nella top ten della, riferita alladall’1 al 7, elaborata da Earone, nella quale in particolare assistiamo a variazioni significative sul podio.1-7, Dancing In The Flames di The Weekend sul podioPerde una posizione e scende alla #10, What Don’t Belong To Me di Post Malone, contenuta in F1 Trillion, album che ha ottenuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria Miglior Album Country. Scende dalla #6 alla #9, Ghali con Niente Panico, mentre alla #8, troviamo Ragni di Tananai (in discesa dalla #5, arrivato dopo il successo in coppia con Annalisa di Storie Brevi (brani vincitore dell’RTL Power Hits estate 2024). Lazza con Male Da Vendere è alla #7 (perdendo cinque posizioni rispetto alla scorsa), mentre un gradino più su, alla #6 in salita Per Due Come Noi di Olly, Angelina Mango e Jvli, certificato disco di platino.