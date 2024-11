Tg24.sky.it - Bologna, scontri tra polizia e antagonisti: cercavano di raggiungere corteo CasaPound

Si è conclusa contra manifestanti della rete antifascista bolognese e lala giornata in cui era in programma una manifestazione della Rete dei Patrioti e diche si sarebbe dovuta concludere in piazza XX settembre, a pochi passi dalla stazione centrale. L’evento, autorizzato contro la volontà del Comune, ha fatto mobilitare la rete antifascista bolognese, che ha definito una provocazione una manifestazione di gruppi dichiaratamente neofascisti vicino alla stazione dove c'è stata la strage del 2 agosto 1980. La premier Giorgia Meloni ha espresso la sua "totale solidarietà" verso "gli uomini e alle donne delle Forze dell’Ordine, che con fermezza e professionalità hanno affrontato i soliti violenti, tra lanci di petardi e sassi, rischiando la loro incolumità". Poi, sui social, attacca le opposizioni: "Spiace constatare che certa sinistra continui a tollerare e, talvolta, a foraggiare questi facinorosi, anziché condannare apertamente questi episodi e mostrare solidarietà a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza di tutti".