Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 9 novembre: Herbert Wimmer ed altre ricorrenze

Leggi l'articolo completo su Glieroidelcalcio.com

edricorrenzeCon la ‘Mannschaft’ conquistò l’Europeo del ’72 e il Mondiale ’74 (anche se non disputò le partite conclusive). Appartiene -anche lui- alla storia del Borussia Monchengladbach, con il quale celebrò cinque campionati, una Coppa di Germania, una Coppa Uefa. Il 91944, cinquantasei giorni dopo Gunter Netzer, nasceè il centenario dalla nascita di Tony Waddington, che da tecnici dello Stoke City vinse la Coppa di Lega nel 1972. Ne avrebbe festeggiati novanta Armando Castellazzi, sessanta presenze in Serie A tra Roma e Catania. Con la casacca rossazzurra andò in gol anche il 4 giugno ’61, nella partita del “Clamoroso al Cibali!”. E sarebbero stati settanta per Gennaro Celayeta, che con la Real Sociedad festeggiò due ‘scudetti’ e una Supercoppa di Spagna.