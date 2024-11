Voglio essere io a dirvelo Angelina Mango torna sui social | è la prima volta dopo lo stop al tour

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

settimane di silenzio e preoccupazione tra i fan,è finalmenteta suicon un post personale, il primo da quando ha annunciato la cancellazione del suoa causa di una rinofaringite acuta. Il post è un messaggio di serenità e vicinanza, in cui la cantante si mostra nelle vesti più intime, condividendo momenti di vita quotidiana.>> “Che intenzioni ho con lei”. Grande Fratello, Javier lo confessa solo ad Amanda.giorni di coccole e abbracci, la verità su MariavittoriaLa cantante era comparsa brevemente in una menzione del collega Olly, che l’aveva ringraziata per il disco di platino ottenuto con la canzone Per due come noi, ma dal 23 ottobre non aveva più condiviso aggiornamenti. La sua prolungata assenza aveva generato preoccupazione tra i fan, alcuni dei quali si erano detti preoccupati per la sua salute e per il suo aspetto fisico visibilmente magro.