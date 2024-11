Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 8/11/24

Io ve lo dicevo che quando ail momento più piacevole della registrazione te lo regala Gemma Galgani la situa è grama, eh.Cioè, tre puntate di fila monopolizzate dai deliri di Barbara De Santi dovrebbero valere come strumento di tortura in almeno ventordici Stati, ma di cosa stiamo parlando!Io già un paio di giorni fa ero angustiata nel vederla con gli occhi gonfi di lacrime parlare come una moglie tradita dopo vent’anni di matrimonio ad un tizio che aveva visto UNA VOLTA che aveva osato baciare un’altra donna che lo incuriosiva. Quando poi si è messa a sminuirla, l’altra donna, perché “non è alla mia altezza!“, come se quella fosse il peggio scarto della società mentre lei quella impeccabile, e soprattutto come se svilire la rivale potesse mai farle guadagnare punti piuttosto che perdere anche quei pochi che poteva aver conquistato, mi ha fatto abbastanza pena.