Unlimitednews.it - Università, Bernini a rettori “Collaboriamo, no propaganda su manovra”

MILANO (ITALPRESS) – “Io ho già chiesto aidi vederci. Credo che l’audizione che è stata fatta alla Camera sia propagandistica, più che contenutistica. L’ho già detto, ma io ho un grande rispetto per i, ciascuno di loro. Io parlosemplicemente di un’espressione associativa che è la Conferenza deidelleitaliane, che ha espresso, tramite lasua presidente, un parere secondo me non supportato dai numeri”. Cosi il ministro dell’e della Ricerca, Anna Maria, in merito alle preoccupazioni espresse daidella Crui sui possibili tagli inalle.(ITALPRESS)xm4/trl/gslUnlimited News - Notizie dal mondo