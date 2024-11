Lanazione.it - Un operaio su due è in nero: sospese aziende manufatturiere di Campi Bisenzio

, 8 novembre 2024 – Sette operai insu 14, uno su due. Per questo motivo, al termine di una serie di controlli da parte degli ispettori del lavoro ordinari insieme ai tecnici dello Iam (Ispettorato d'area metropolitana) di Firenze, alcune ditte del manifatturiero disono state. Le ispezioni, effettuate mercoledì, hanno riguardatogestite da cittadini di nazionalità cinese, che presentavano seri indici di irregolarità. Dei sette lavoratori a, tutti cittadini extra Ue, quattro sono risultati privi di permesso di soggiorno e per questo sono stati affidati ai carabinieri per le procedure di identificazione. I datori di lavoro saranno denunciati per impiego di lavoratori clandestini. Nel corso verifiche sono anche emerse diverse violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con sanzioni accertate, al momento, per 36mila euro.