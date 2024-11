Tennis Zheng | E’ la mia prima volta alle Wta Finals è incredibile

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Qinwenha staccato il pass per la finale delle Wta, dopo aver battuto Krejcikova in semifinale. Lata cinese sta disputando leper lain carriera: “Questa vittoria è molto speciale per me, l’intero torneo è qualcosa di molto speciale. Alla fine, è la miapartecipazioneWTAe ho potuto accedere alla finale e lottare per il titolo. E’, Barbora (Krejcikova) è un’avversaria impressionante, una giocatrice straordinariamente brava e lo ha dimostrato questa settimana. Non so davvero cosa mi sia successo in quel momento del 3-0 del secondo set, pensavo che fosse decisamente al di là delle mie capacità, lei ha lottato duramente per recuperare. Devo ringraziare il pubblico per tutto il suo sostegno che mi ha fatto resistere e poi mi ha portato a farcela“, ha detto la 22enne.