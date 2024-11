Thesocialpost.it - Suicidio 15enne, parla la sorella: “Porta aperta, noi pensiamo a un omicidio”

Avrebbe potuto raccontare tutto alla madre poco dopo il suo rientro a casa, Larimar Annaloro, la ragazza di 15 anni che pochi giorni fa a Piazza Armerina, in provincia di Enna, invece si è tolta la vita nel giardino della sua casa di campagna, impiccandosi all’altalena. Ladella giovane, durante un intervento alla trasmissione Ore 14 su Rai 2, ha lanciato un appello urgente: “Chi sa parli. Mianon si è tolta la vita, troppe incongruenze, troppe incoerenze”. La famiglia della, infatti, non crede che si sia tolta la vita. “L’ha trovata mia madre, mio padre era dietro di lei – ha raccontato la– c’era la, la stanza a soqquadro, l’ha vista in ginocchio, toccava terra. Lei era intelligente, sapeva che l’avrebbe trovata uno dei nostri genitori, non avrebbe mai procurato loro un dolore così grande.