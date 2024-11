Lettera43.it - Sophia Loren, l’omaggio di Hollywood: standing ovation a Los Angeles

abbraccia e celebra la grandezza di. L’Academy Museum di Losha festeggiato i 90 anni – e i 70 di carriera – della leggenda del cinema italiano, accolta nel teatro dalladella platea, sold out da settimane. Al suo fianco, il figlio Edoardo Ponti, che ne ha sottolineato non il successo, «ma la semplicità luminosa ed eterna che porta in ogni sguardo e ogni gesto». Commossa la stessa interprete, che ha ringraziato i presenti e l’istituzione del cinema. «Per me è speciale essere qui, perché i film dimi hanno insegnato a sognare», ha raccontato nel suo breve discorso. «Il cinema è stata la mia terapia contro la fame e la paura, la mia finestra su un mondo da favola. Essere qui è come tornare a casa».A special night at the Academy Museum seeing the legendarybefore a screening of her Oscar-winning performance in TWO WOMEN.