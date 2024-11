Real Madrid | Ancelotti e la squadra in riunione per risolvere la recente crisi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’atmosfera in casa delnon è delle migliori, con il club che sta cercando delle soluzioni per tentare diin fretta ladell’ultimo periodo. A mercato chiuso, Carloe i suoi non possono sperare in nuovi arrivi. Il tecnico si è riunito con il proprio staff e con lanel corso di giovedì mattina, nel tentativo di capire come cambiare direzione. L’incontro è stato teso – come viene riportato da Marca – ma senza caccia alle streghe, con il gruppo che si è impegnato nel trovare una via di uscita dall’attuale situazione. Si è parlato della disponibilità dei giocatori e del loro ritmo in campo, oltre che della necessità di aiutarsi a vicenda, per poi mettere l’accento sulle ultime partite, come quella contro il Milan. Laè stata positiva, con lache è tornata in campo nel corso di giovedì, cambiando atteggiamento e modo di stare in campo.