Probabili formazioni Inter-Napoli | due dubbi per Inzaghi

Il tempo per godersi la fondamentale vittoria contro i Gunners di Arteta è già esaurito, cone i suoi uomini costretti a mantenere alta la guardia in vista di un altro incontro fondamentale per la stagione, quello di domenica sera, sempre a San Siro, con ildegli ex, due su tutti Antonio Conte e Romelu Lukaku, match valevole per la testa della classifica, dove vincere significa mandare il messaggio più forte di tutti: siamo noi quelli da battere.Il momento delle due squadreLa squadra diviene da un filotto di vittorie importanti per morale e status, ma sarà chiamata all’ennesimo impegno importante ravvicinato, una situazione che comunque il mister sembra aver gestito in maniera eccelsa, riuscendo a ruotare bene le pedine a disposizione senza aver corso il rischio di affaticare qualcuno.