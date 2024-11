Iodonna.it - Perfetto sulla camicia per andare in ufficio, strategico sulla pelle nuda come top da sera. Il gilet sartoriale torna protagonista nei colori must di stagione

Novembre 2024 decreta il grande ritorno di un capo molto chic e un tantino fuori dagli schemi. Un vero e proprio jolly, rubato all’armadio di luisi usava nei primi anni ’90.per elevare i jeans, ideale per completare con un tocco dandy i pantaloni wide leg e la gonna longuette. Entra in scena ilda donna invernale, rigorosamente con taglio tailored, firmato Zara e non solo. Autunno glam: 5 look ad alto tasso di stile X Dopo ilda donna maglia, amato per il suo effetto cozy e rassicurante, questo modellosi impone con classe nel guardaroba digrazie allo spirito vagamente formale.