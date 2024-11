Ora c’è Trump e per l’Europa sono dazi amari

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Washington, 8 novembre 2024 – La vittoria di Donald, eletto 47mo presidente degli Stati Uniti, rischia di cambiare completamente il destino del. Il trionfo del tycoon ha messo in evidenza una realtà difficile da accettare, ma di cui occorre prendere atto il prima possibile (di tempo ne abbiamo sprecato già abbastanza): l’Unione Europea si trova con le spalle al muro, costretto a confrontarsi con le conseguenze delle sue scelte politiche, le sue mancanze, la sua incapacità di guardare al futuro e cavalcarlo.Ma cosa c’entra tutto ciò con? Nonostante le dichiarazioni formali e di rito dei leader europei, Bruxelles guarda con occhi preoccupati (per non dire terrorizzati) quanto sta accadendo sull’altra sponda dell’Atlantico:infatti, con la sua visione isolazionista – ed il suo disprezzo mai nascosto per– ha promesso di imporre deipari ad almeno il 10% sui prodotti europei (leggi qui): “L’Ue dovrà pagare un prezzo elevato per non acquistare abbastanza prodotti americani.