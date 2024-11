Anteprima24.it - Napoli, De Magistris: “Ricandidarmi a sindaco è un’ipotesi concreta”

Tempo di lettura: 2 minuti“di? Èmolto. Il mio più grande supporter è ilManfredi, che viene indicato come il laboratorio del centrosinistra ma che sta facendo una politica che ha svuotato completamente di anima ed energia un lavoro che era stato fatto prima”. Parola di Luigi De, exdi, intervenuto oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi sulla Fm di Giornale Radio. “È tornata la politica delle stanze chiuse – sottolinea – delle mani sulla città, degli accordi sui piani regolatori, delle privatizzazioni di tutto, addirittura l’acqua. Se questa è la sinistra, che fa peggio della destra, allora viene voglia di”. Denon esclude neanche il sostegno di De Luca: “De Luca mio sostenitore? Come bisogna lavorare per il cessato il fuoco a livello internazionale, si può lavorare anche per dire ‘mai alleati ma non più nemici’.