Liberoquotidiano.it - "Ma chi è Speed?", poi attimi di gelo: Alessandro Cattelan imbarazza Sinner

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Non solo il sorteggio del tabellone (che lo vedrà opposto ai gironi contro Fritz, de Minaur e Medvedev) e la conferenza pre-Finals. A Torino, giovedì sera, Jannikha presenziato anche al Teatro Carignano, dove il 23enne tennista di Sesto ha incontrato, avendo così possibilità di incontrare alcuni giovani tifosi. Un ragazzo, incredibilmente, ha mandato in confusionedopo avergli fatto una domanda, tanto che il numero al mondo Atp non sapeva cosa rispondere. La domanda era: “Qual era il tuo supereroe preferito quando eri bambino?”. E Jannik: "Forse era, sai, mi piace la velocità, quindi direi— ha detto —. È molto, molto bello, ma non ho visto molti film di supereroi, per essere onesti". Così è intervenuto, che un po' disorientato ha chiesto al giocatore: "? chi è?".