Ilnapolista.it - Lobotka unico dubbio di formazione di Conte, Gilmour in vantaggio nel ballottaggio (Sky)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Manca sempre meno al big match di giornata tra Inter e Napoli. Le ultime di formazioni fornite da Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno di Sky Sport, parlando di un soloè ristabilito ma non è ancora pronto per partire titolare. Per questo nelè in, a San Siro dovrebbe iniziare lui. A partita in corso Lobo pronto a dare una mano.in panchina a San SiroLe parole di Ugolini a Sky:«parla alle 14:30. De Laurentiis tornerà per assistere alla partita contro la Roma. Su X ha voluto sottolineare che comunque è un anno di ricostruzione. Questo aspetto deve essere tenuto a mente sempre. L’obiettivo principale è il ritorno nell’Europa dei grandi. I tifosi sono entusiasti nonostante la sconfitta con l’Atalanta. La squadra si sta allenando.