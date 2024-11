Ilrestodelcarlino.it - Latitante evade dai domiciliari. La ex: "Ora ho paura che mi uccida"

"Mi domando perché, in Italia, bisogna aspettare la tragedia per muoversi e fare qualcosa nel giusto modo". Chiara Balistreri ha vent’anni e il coraggio di chi non si arrende. Né alla violenza, subita dall’ex, un romeno di 24 anni; né alle contraddizioni del sistema, che malgrado la fuga e due anni e mezzo di latitanza, non ha disposto subito la misura del carcere per il ragazzo, rintracciato in città sabato 26 ottobre e arrestato dalla polizia. Messo ai, il ventiquattrenne è evaso il sabato successivo. Questo malgrado l’avvocato di Chiara, Francesco Murru, avesse subito presentato istanza al pm per chiedere un aggravamento della misura "chiaramente inadeguata – spiega – visto che già due anni e mezzo fa il ragazzo era scappato nel suo Paese d’origine, rendendosi". E adesso, chissà quanto tempo ci vorrà per rintracciarlo, se è già tornato in Romania o se è ancora a Bologna.