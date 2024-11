Calciomercato.it - Inter preferita alla Juve: un altro colpo a zero di Marotta | ESCLUSIVO

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Le ultime di calciomercato rilanciano la sfida extracampo trantus.lo soffia a Giuntoli: i dettagliIl derby d’Italia è eterno, non finisce mai. Dal campo al mercato, doventus si sfidano per almeno due calciatori. Due big in scadenza di contrattofine di questa stagione. E in tal senso giungono novità importanti ddiretta di ‘Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.Nuovodell’beffa la– calciomercato.itNerazzurri contro bianconeri per Tah del Bayern Monaco e, soprattutto, l’Jonathan: David, il canadese in scadenza con Lille il prossimo mese di giugno. È un pallino da tempo di Cristiano Giuntoli, il quale provò a prenderlo già ai tempi del Napoli. Il Football director è tornato forte sulle sue tracce, in previsione di un restyling nel reparto avanzato, restyling che non esclude il ‘sacrificio’ di Dusan Vlahovic col quale sta parlando per un eventuale rinnovo con spalmatura del ricco ingaggio: 10 milioni netti quest’anno e 12 nel 2025/2026, quando termina l’attuale accordo.