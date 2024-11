Inter-news.it - Inter-Napoli, due ex in campo per Conte. La probabile formazione

Antonioha parlato in conferenza stampa, nel frattempo pensa a come sistemare l’undici inin vista della delicata sfida contro l’a San Siro. LAVORO – Dopo la sconfitta contro l’Atalanta in campionato, ildi Antoniosi appresta a viaggiare verso Milano in vista della sfida scudetto contro l’in programma domenica sera a San Siro. L’arriva alla sfida contro gli azzurri forti della vittoria contro il Venezia e dei tre punti contro l’Arsenal e si piazzano a solo un punto dalla testa della classifica. Nonostante il ko contro l’Atalanta, Antonionon farà grandi cambiamenti ma andrà a confermare quasi in blocco l’undici sceso al Maradona., persolo confermeCONFERME – In porta ci sarà il solito Meret. In difesa, insieme a Di Lorenzo e Olivera sui alti, spazio a Rrahmani e Buongiorno in mezzo al quartetto difensivo.