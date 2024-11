Terzotemponapoli.com - Impallomeni: La Lazio è il fenomeno dell’anno

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Nel pomeriggio di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefanoha parlato della situazione calcistica delle due grandi squadre romane, la Roma e la, offrendo una visione molto interessante sulle attuali dinamiche di entrambe. In particolare, ha espresso opinioni forti riguardo alla crisi della Roma e ha elogiato la, definendola “il verocalcistico della stagione”.: La Roma e la sua crisiha aperto l’intervista parlando della Roma, analizzando il pareggio deludente contro il Genoa e definendo la situazione della squadra “una mediocrità infinita”. L’ex calciatore ha sottolineato come il lavoro dell’allenatore Ivan Juric sembri non portare risultati, con una squadra “devastata” e priva di identità. Secondo, la Roma è in un momento paradossale, dove la squadra e la proprietà sembrano muoversi in direzioni diverse, creando una situazione di totale stallo.