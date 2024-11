Dilei.it - Ilaria D’Alessio si laurea per la terza volta. Papà Gigi commosso: “Dopo tanti sacrifici”

ce l’ha fatta ancora una: ha raggiunto la sua. Un traguardo che non solo le regala grandissima soddisfazione, ma che haanche il suo famoso. Il cantante napoletano, orgoglioso come non mai, ha voluto condividere questo momento speciale con tutti i suoi fan, postando sui social una foto in cui posa sorridente accanto alla figlia di fronte all’università.La, la festa e l’orgoglio diGiàta in scienze politiche,ha deciso di rimettersi sui libri durante la pandemia. “Rimettermi a studiare è stata un’idea maturata durante la pandemia e dato che mi è stato insegnato a portare sempre a termine ciò che si inizia, eccoci qui! Un altro traguardo raggiunto. Circondata dall’amore della mia figlia e questaanche da mio figlio e il mio compagno.