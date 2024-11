Agi.it - Il vigile investito a Roma. Daniele non è fuori pericolo, ma sta meglio

AGI - Il sorriso su un volto tirato e la speranza di avercela fatta, di aver scampato la paura più grande. Riccardo è il fratello più giovane di, ill'altra notte da un carabiniere ubriaco alla guida di un'auto e al quale è stata amputata una gamba., prima di essere soccorso, aveva capito che la fine per lui non era un'ipotesi così remota e ha voluto parlare, per quella che pensava fosse l'ultima volta, proprio con suo fratello Riccardo. "E invece ci siamo rivisti", racconta all'uscita dall'ospedale San Camillo di, proprio Riccardo, che uscito dalla rianimazione per vedere, trattiene la gioia con un cauto ottimismo per le condizioni del fratello, ma il suo sguardo tradisce spudoratamente la felicità per avergli parlato di nuovo. "Non ci aspettavamo tutta questa solidarietà, questo affetto da parte di tutti e vorrei ringraziare, anche a nome della mia famiglia", dice Riccardo.