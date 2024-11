Ilfattoquotidiano.it - “Il discorso sulla pace il più rivoluzionario”: padre Turoldo e quell’appello (ancora valido) ai giovani – In un libro la vita irrequieta del frate “eretico”

Teologo, filosofo, poeta, spirito irrequieto e innovatore. Con la fama discomodo. David Marialasciò un segno profondo nella cultura del Novecento e nella Chiesa.tanti, oggi, si accostano ai suoi versi e rileggono le sue prediche. Perché? Le risposte in David Maria(Ts Edizioni, 368 pagg., 29 euro), ritratto intimo e commovente, firmato da Mario Lancisi, giornalista e scrittore, a lungo inviato del Tirreno, ora firma del Corriere Fiorentino, profondo conoscitore della storia ecclesiale del Novecento e in particolare delle vicende della Chiesa “ribelle” e dei suoi personaggi più carismatici, da don Lorenzo Milani a Giorgio La Pira. Chi era davvero, ilserche respirò il soffio del Concilio prima del tempo e che tanto segnò, anche dividendo, la Chiesa del suo tempo? E chi è oggi nella memoria delle tante persone che tornano alla sua figura? Partecipò alla Resistenza, fu predicatore nel Duomo di Milano, si schierò per tutta ladalla parte dei fragili.