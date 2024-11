Oasport.it - Hockey ghiaccio, l’Italia vince anche il secondo match nel Tamás Sárközy Memorial

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Dopo l’importante successo per 2-0 sulla Slovenia neld’esordio delTournament che si sta disputando a Budapest (Ungheria), gli Azzurri sono tornati di nuovo sul, questa volta contro i padroni di casa magiari. Successo pesante per 4-2.A questo punto il torneo delsi concluderà domani, sabato 9 novembre, contro la Polonia (fischio d’inizio alle ore 13.15) che oggi ha superato la Slovenia con il punteggio di 3-2 dopo gli shoot-out.UNGHERIA-ITALIA 2-4La formazione allenata dall’head coach Jukka Jalonen sblocca il punteggio dopo 7 minuti esatti con Kostner che segna l’1-0 su assist di Zanatta. Pareggio immediato di Ambrus al minuto 11:32. Dopo unperiodo a reti bitorna in vantaggio grazie alla rete di Purdeller al minuto 46:03 per il 2-1.