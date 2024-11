Ilrestodelcarlino.it - Fiocco rosa dopo 80 anni al Mulino di Casina. “Benvenuta a casa piccola Anna Lou”

(Reggio Emilia), 8 novembre 2024 – Lieta sorpresa nella Val Tassobbio dioltre 80riappare unappeso all’ingresso delin Pietra: il giorno 3 novembre, come per magia, è nata una bambina che vivrà in questo magnifico luogo dove è stato realizzato un agriturismo condotto dai suoi genitori. Proprio ieri lae roseaLou ha raggiunto, con mamma Valentina e papà Matteo, la suaall’Agriturismoin Pietra, noto anche comedi Cortogno in comune di. “Nostra figlia vivrà abbracciata alla natura, avvolta dalla storia dei suoi antichissimi muri in pietra”, così dicono i genitori diLou, Valentina Ruozi e Matteo Ribecco, proprietari del borgo e dell’Agriturismoin Pietra. La nuova arrivataLou è nata domenica sera e da ieri è la prima bambina che, dagli40 in poi, solo oggi può chiamarequello che in passato era conosciuto come il ‘Borgo delle Donne’.