Biccy.it - Ex scelta di Uomini e Donne rivela di avere un tumore: “5 anni che ce l’ho”

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Samuele Carniani ha avuto grande notorietà anel 2022 quando è stato ladella tronista Roberta Giusti. I due sono stati insieme un paio di, poi le loro vite si sono definitivamente divise. Oggi, l’ex, è tornato sulle prime pagine dei vari siti televisivi per aver dichiarato via social di aver scoperto diun. Un piccolo GIST che a quanto pare aveva anche durante il suo periodo televisivo.ROBERTA HA SCELTO SAMUELE BEH CHE DIRE MICA SCEMA HA FATTO PROPRIO BENEEEEE #pic.twitter.com/D67fKPMgyC— Marika (@Derekstranamore) December 16, 2021Exdidiun: “5che vive dentro di me”“Lo scorso 28 ottobre per la prima volta ho eseguito una ecografia allo stomaco con tutta tranquillità. perché? Non c’è stato un motivo vero.