.com - Europa League, Lazio-Porto 2-1: i gol biancocelesti di Romagnoli e Pedro

Leggi l'articolo completo su .com

(Adnkronos) – Labatte 2-1 ilin un match valido per la quarta giornata di, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per i padroni di casa a segnoal 50? del primo tempo eal 92?, momentaneo 1-1 per gli ospiti con Eustaquio al 66?. In classifica isono al primo posto solitario con 12 punti, mentre ilè fermo a quota 4. Tra tre settimane laaffronterà in casa il Ludogorets, mentre ilsfiderà l’Anderlecht in trasferta. Per lasi tratta della quarta vittoria in quatto partite, un risultato avvicina considerevolmente la squadra alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Tra le mura amiche dello stadio Olimpico isuperano 2-1 ilgrazie ai gol dial 50? del primo tempo eal 92?.