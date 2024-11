Ilrestodelcarlino.it - Eima a Bologna, bagno di folla per il ct Luciano Spalletti

, 8 novembre 2024 – Una volta dato il via, al padiglione 16 della Fiera dedicato a, lo staff di Landini-Argo tractors ha distribuito ad alcune persone dei cappelli di paglia del marchio di trattori. L'occasione è la visita del commissario tecnico della Nazionale di calcio, testimonial del marchio Landini, parte del gruppo Argo tractors. "Questa accoglienza - calorosa - a me riservata, mi auguro che sia la stessa che verrà trasmessa ai nostri calciatori della Nazionale, per motivarli ancor di più a ottenere buoni risultati sul piano internazionale", incitauna volta arrivato nello spazio dedicato ai 140 anni dell'azienda fondata nel reggiano. Dopo l'ingresso sulle note di ‘Un'estate italiana’,stringe le mani e sorride in modo affettuoso a un ragazzo che ha urlato ad alta voce il “mantra” del mister toscano: "Uomini forti, destini forti.