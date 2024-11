Metropolitanmagazine.it - Ecco le 10 persone più ricche del mondo che hanno guadagnato 64 miliardi di dollari grazie alla rielezione di Trump

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Mercoledì non è stata solo una buona giornata per Donaldche ha vinto le Elezioni Usa 2024, ma lo è stata anche per il patrimonio delle 10piùdel, in base al Billionaire Index di Bloomberg .Il più grande vincitore è stato Elon Musk, la persona più ricca dele uno dei sostenitori più schietti e dedicati di, la cuizza è balzata di 26,5dia 290dimercoledì, secondo Bloomberg. Lazza del fondatore di Amazon Jeff Bezos è cresciuta di 7,1dia settimana dopo aver difeso la sua decisione di non dare il sostegno del Washington Postvicepresidente Kamala Harris. Il co-fondatore di Oracle Larry Ellison, un altro sostenitore di, ha visto il suo patrimonio netto aumentare di 5,5dimercoledì.