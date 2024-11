Lanazione.it - Due Mari, esulta Confindustria

Procedono i lavori della DueToscana Sud esprime soddisfazione nel sapere che il "Commissario straordinario per la SGC E78 Massimo Simonini, con la richiesta di rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del tratto umbro della Due, ha esaurito la seconda fase progettuale per il completamento dell’opera. Un passaggio molto importante: si chiude l’ultimo tassello almeno in merito alla scelta degli itinerari". Adesso parte la terza fase: la progettazione esecutiva per appaltare i lavori. Per i tre lotti da completare, da Siena a Palazzo del Pero, è prevista nei prossimi mesi, la consegna del progetto esecutivo al ministero trasporti e infrastrutture per il finanziamento e l’appalto delle opere. "Interventi da sempre auspicati e sollecitati daToscana Sud.