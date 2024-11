Oasport.it - Dove vedere in tv Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv oggi, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Di nuovoper laSegafredo. La squadra di Luca Banchi, a soli due giorni dal recupero di campionato vinto contro Tortona, affronterà nell’ottavo turno della massima competizione continentale ilTel, squadra sempre fastidiosa da affrontare.Gli israeliani, nonostante la fuga di Jordan Loyd (tornato al Monaco) rimangono una squadra tignosa e che si è già presa due importanti scalpi in stagione come quelli dell’Efes e del Real Madrid, quest’ultimo la scorsa settimana con un canestro quasi sulla sirena di Saben Lee.però non vuole saperne e vuole rialzarsi dall’ultimo posto in classifica, in coabitazione con l’Alba Berlino. Quantomeno si è recuperato Alessandro Pajola, che ha messo piede in campo mercoledì, ma ci sarà bisogno di recuperare più energie possibili per il terzo impegno in sei giorni, vista anche l’assenza di Hackett in cabina di regia.