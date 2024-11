Inter-news.it - Conte e i «due anni felici» di Inter: un doloroso richiamo per gli inguaribili nostalgici

Nostalgia canaglia, come quella che ancora molti tifosi dell’provano ripensando ad Antonio. Le dichiarazioni dello stesso allenatore del Napoli alimentano il sentimento.LA NOSTALGIA DEI TIFOSI – Antonionon si nasconde e due giorni prima di presentarsi a San Siro nella nuova veste di allenatore del Napoli rende omaggio all’. Prima di sfidare la sua ex squadra, nello scontro diretto di domenica sera, il tecnico italiano definisce «» i duetrascorsi a Milano, tra il 2019 e il 2021. Uno scudetto, una coppia d’attacco invidiabile e un bel gioco, effettivamente, sono difficili da dimenticare per tutti. Compresi i tifosi nerazzurri che, nonostante le ottime annate vissute con Simone Inzaghi, ancora ripensano all’“Contiana”. Non tutta, ma una fetta non indifferente di pubblico meneghino, infatti, sembra ancora rimpiangere la grinta e la determinazione dell’attuale allenatore del Napoli.